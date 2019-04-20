Пьяная компания до смерти забила парня в Заводском районе

СЕГОДНЯ 14:48 2019-04-20T14:48:14+03:00

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В Заводском районе Саратова возбуждено и расследуется уголовное дело по факту жестокого избиения юноши, которое стало причиной его смерти.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, преступление было совершено вечером 18 апреля.

Двое молодых людей, 18 и 20-ти лет, и две девушки 16 и 19-ти лет, пришли в гости к знакомому в Заводском районе. Они начали распивать спиртное, и во время застолья старшая девушка вышла на кухню, где открыла окно, чтобы подышать свежим воздухом. В это время по улице мимо окна проходил незнакомый 21-летний парень, у которого она попросила сигарету. Завязался разговор, и девушка пригласила его присоединиться к компании.

Хозяин квартиры не возражал, и молодой человек зашел в дом. Вскоре он начал оказывать знаки внимания пригласившей его девушке, что не понравилось присутствующим. Все четверо гостей, кроме хозяина, который ранее ушел спать, принялись избивать потерпевшего. Когда он упал без сознания, злоумышленники ушли, а тело обнаружил утром проснувшийся владелец квартиры.

В настоящее время все подозреваемые задержаны, решается вопрос заключения их под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU