Евгений Примаков: Вернуть сразу все имущество САЗа нереально

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-20T13:18:22+03:00

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Депутат Государственной думы России Евгений Примаков сегодня, 20 апреля, приехал в Саратов, чтобы принять участие в субботнике.

Также он рассказал корреспонденту «КП-Саратов» о ситуации с возвращением бывшего имущества авиационного завода с государственную собственность.

- Создана рабочая группа, в составе которой депутаты Госдумы Николай Панков, Ольга Алимова, я. В нее входят представители правительства, например зампред Вадим Ойкин, прокуратуры, Росимущества, и, конечно, наш идейный вдохновитель – ветеран САЗ Александр Бернадский.

Идет постепенная и тщательная отработка. Мы работаем в правовом поле и не можем позволить себя взять шашку и всех порубать, все отнять. Сейчас надо смотреть, какие суды проходят, надо поддерживать процесс и подталкивать чиновников подавать иски о возврате собственности. Причем некоторые компании, которые когда-то участвовали в переделе собственности, пытаются эти иски опротестовать.

Путь, по которому все возвращается сразу, нереален. Тут надо смотреть, чтобы с водой не выплеснуть и ребенка. Потому что есть дома на бывших землях САЗа, где люди купили квартиры, там есть предприятия, которые создают рабочие места, платят налоги. Это все добропорядочные приобретатели. Но мы составили список тех площадок, которые не используются, и будем постепенно запускать процесс по возвращению их в собственность государства.

Это не жилые дома, не детсады, не школы и не больницы, – подчеркнул Примаков.

ИСТОЧНИК KP.RU