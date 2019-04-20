В СГЮА прошла всероссийская акция «Библионочь-2019»

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-20T12:03:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовская государственная юридическая академия во второй раз стала участницей всероссийской акции «Библионочь», официальная тема которой в этом году – «Весь мир – театр».

Идею организации акции в вузовском формате в стенах СГЮА, предложенную ректором, профессором, депутатом Саратовской областной думы Сергеем Сурововым, поддержали студенты-активисты из Объединенного совета обучающихся, профсоюзной организации обучающихся и Научная библиотека академии.

.

В этом году СГЮА в рамках акции подготовила ряд интересных культурных мероприятий и интерактивных площадок, главной целью которых является привлечение внимания молодежи к традиционному книжному чтению. Кроме того, стоит упомянуть, что Научная библиотека СГЮА – это крупнейшая правовая библиотека в Поволжье: ее книжный фонд состоит из более чем миллиона изданий, редких книг и носит универсальный характер. И немногие российские вузовские библиотеки могут позволить своим студентам работать с таким объемом уникальной литературы.

.

Мероприятие посетили более 700 студентов, преподавателей, сотрудников и гостей академии. Специально для участников «Библионочи» в СГЮА работали десятки разноформатных интерактивных площадок: фотозона, буккроссинг, фестивали студенческой поэзии и бардовской песни. Студенты обсудили художественную киноленту «Зеленая книга», завоевавшую премию «Оскар» в 2019 году как лучший фильм, приняли участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», в экскурсии в отдел редких книг, выставке, посвященной Году театра, познакомились с уникальной экспозицией картин российского художника Федота Сычкова. Также в этот вечер все желающие смогли посмотреть спектакль студенческого театра СГЮА «АРТ-Адвокат» им. И.Б. Володарского «Один день из жизни людоедов», подготовленный и представленный ранее в рамках театральной номинации Саратовской студенческой весны.

.

- Когда я поступала в СГЮА, я не ожидала, насколько яркой и разнообразной будет студенческая жизнь! Я считаю, что студенту-юристу нужно быть не только юридически грамотным, но и всесторонне развитым. Я приняла участие в фестивале студенческой поэзии и посмотрела замечательную театральную постановку. Эмоции просто зашкаливают! Спасибо родной академии за эту прекрасную идею! – поделилась впечатлениями студентка 1 курса Института правоохранительной деятельности СГЮА Дарья Золотова.

По итогам акции будет издан сборник студенческой поэзии, в который войдут лучшие произведения обучающихся.

ИСТОЧНИК KP.RU