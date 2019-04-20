В столкновении двух ВАЗов в Заводском районе пострадали два человека

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-20T14:20:37+03:00

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В ночь на 20 апреля в Заводском районе Саратова столкнулись два ВАЗа.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась в 23:40 на Ново-Астраханском шоссе.

Напротив дома №22 по улице Маркина столкнулись ВАЗ-2112 и «Лада Гранта». По предварительной версии, 46-летний водитель «двенадцатой» нарушил правила проезда перекрестков.

В аварии пострадал водитель ВАЗ-2112 и 45-летний пассажир «Гранты».

ИСТОЧНИК KP.RU