В столкновении двух ВАЗов в Заводском районе пострадали два человека
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В ночь на 20 апреля в Заводском районе Саратова столкнулись два ВАЗа.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась в 23:40 на Ново-Астраханском шоссе.
Напротив дома №22 по улице Маркина столкнулись ВАЗ-2112 и «Лада Гранта». По предварительной версии, 46-летний водитель «двенадцатой» нарушил правила проезда перекрестков.
В аварии пострадал водитель ВАЗ-2112 и 45-летний пассажир «Гранты».
ИСТОЧНИК KP.RU