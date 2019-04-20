Двое мужчин и женщина признались в краже из дачи в Усть-Курдюме

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-20T10:02:50+03:00

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19 апреля полиция Саратовской области выявила кражу из дачного домика 56-летней женщины в селе Усть-Курдюм.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, кража была совершена в период с ноября 2018 года по 19 апреля.

Неизвестные отжали пластиковое окно и похитили из домика две бухты проводки и светильники.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что кражу совершили уже задержанные за другую кражу 31 и 23-летние мужчины, а также 29-летняя женщина.

Они признались в преступлении и сообщили, что добычу сдали в металлооприемку.

ИСТОЧНИК KP.RU