Двое мужчин и женщина признались в краже из дачи в Усть-Курдюме
Добычей стала проводка и светильники
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19 апреля полиция Саратовской области выявила кражу из дачного домика 56-летней женщины в селе Усть-Курдюм.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, кража была совершена в период с ноября 2018 года по 19 апреля.
Неизвестные отжали пластиковое окно и похитили из домика две бухты проводки и светильники.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что кражу совершили уже задержанные за другую кражу 31 и 23-летние мужчины, а также 29-летняя женщина.
Они признались в преступлении и сообщили, что добычу сдали в металлооприемку.
ИСТОЧНИК KP.RU