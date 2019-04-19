2019-04-19T16:22:26+03:00
Общество

Более 2000 ученых приехали в СГЮА на Фестиваль науки

Известный российский юрист Александр Трещёв провел образовательный тренинг
Екатерина Семенова
Поделиться:
В СГЮА открылся Фестиваль наукиВ СГЮА открылся Фестиваль науки
Изменить размер текста:

19 апреля в преддверии 88-летия со дня основания Саратовской государственной юридической академии в СГЮА начали работу многочисленные площадки IV Международного фестиваля саратовской юридической науки.

В этом году в научном мероприятии приняли участие более 2000 человек, среди которых ученые из Москвы, Волгограда, Тамбова, Махачкалы, Астрахани, Самары, Кирова, Оренбурга, Воронежа, Ставрополя и других городов. Кроме того, участниками стали молодые исследователи из Белоруссии, Франции, Украины, Казахстана, ЮАР, Нигерии, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии и Азербайджана.

.

.

Фестиваль науки этого года включает в себя более 80 мероприятий различного уровня и формата: международная научно-практическая конференция, международный круглый стол, видеоконференции, открытые лекции, тренинги, мастер-классы, заседания дискуссионных клубов, встречи-диалоги, научно-практические семинары и квесты.

.

.

- В Саратов я приехала как стажер и волонтер. Разница между российскими и французскими студентами в том, что у нас они занимаются исключительно наукой, остаются в своей замкнутой системе и, к сожалению, не имеют возможности организовывать подобные масштабные научные мероприятия, как это делают, например, здесь, в Саратовской юридической академии. И хочу отметить, что такие фестивали, пропагандирующие современную науку, нам тоже нужны, потому что у студентов появляется шанс пообщаться со своими коллегами-сверстниками из других стран, обменяться ценным опытом, — поделилась впечатлением студентка Университета Бордо Монтень Марго Викси.

Перед началом работы основных площадок в СГЮА состоялся образовательный тренинг «О будущем юриспруденции и как стать успешным», который провел известный российский юрист Александр Трещёв.

.

.

Во второй день фестиваля, 20 апреля, пройдут парламентские дебаты, круглые столы, дискуссии и открытые лекции, всероссийский видеоконкурс, посвященный Всемирному дню охраны труда, научный квест «Лабиринты права», практическое занятие по криминалистике «Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств», конкурс ораторского мастерства «Великие имена России» и другие площадки.

.

.

По итогам работы IV Международного фестиваля саратовской юридической науки будет издан сборник научных трудов участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радаев попросил быстрее достроить проблемный дом БИОС
Педофил из Ртищево получил 16,5 лет за порно-съемку мальчика
В Саратовской области костер в лесу обойдется в 5 тыс. рублей
Панков: Для достройки дома ЖСК «Оптимист 2018» обратились в федеральный фонд
В Саратовскую область не пустили центнер подозрительной картошки
Документы по проблемным домам Саратова переданы в ДОМ.РФ
В Саратове благоустроят Дом Кузнецова
В саратовском «Леруа Мерлен» прошли пожарные учения
В Красноармейском районе 25 работников школьных учреждений остались без денег за медосмотр
Саратовские таможенники изъяли более 40 тыс. флаконов поддельных духов
В Саратове директор магазина присвоила себе более 72 тыс. рублей
В Саратове мужчины похитили холодильник из подъезда
В Татищевском районе за ремонт класса хореографии рабочим не дали вовремя более 636 тыс. рублей
Жителям Заводского района сделали перерасчет за коммунальные услуги
Саратовский суд взыскал с мужчины деньги за шесть лет просрочки по алиментам
Саратовцев приглашают на чаепитие в музей
Житель Ершова обокрал родное депо на 373 тыс. рублей
Панков: «Диктант Победы» должен пройти так, чтобы каждый гордился нашей страной и народом
Саратовец оплатил долг по коммуналке из-за страха потерять грузовик и дорогую иномарку
В правительстве обсудили пути вывода из кризиса саратовских предприятий