Более 2000 ученых приехали в СГЮА на Фестиваль науки

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-19T16:22:26+03:00

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19 апреля в преддверии 88-летия со дня основания Саратовской государственной юридической академии в СГЮА начали работу многочисленные площадки IV Международного фестиваля саратовской юридической науки.

В этом году в научном мероприятии приняли участие более 2000 человек, среди которых ученые из Москвы, Волгограда, Тамбова, Махачкалы, Астрахани, Самары, Кирова, Оренбурга, Воронежа, Ставрополя и других городов. Кроме того, участниками стали молодые исследователи из Белоруссии, Франции, Украины, Казахстана, ЮАР, Нигерии, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии и Азербайджана.

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Фестиваль науки этого года включает в себя более 80 мероприятий различного уровня и формата: международная научно-практическая конференция, международный круглый стол, видеоконференции, открытые лекции, тренинги, мастер-классы, заседания дискуссионных клубов, встречи-диалоги, научно-практические семинары и квесты.

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- В Саратов я приехала как стажер и волонтер. Разница между российскими и французскими студентами в том, что у нас они занимаются исключительно наукой, остаются в своей замкнутой системе и, к сожалению, не имеют возможности организовывать подобные масштабные научные мероприятия, как это делают, например, здесь, в Саратовской юридической академии. И хочу отметить, что такие фестивали, пропагандирующие современную науку, нам тоже нужны, потому что у студентов появляется шанс пообщаться со своими коллегами-сверстниками из других стран, обменяться ценным опытом, — поделилась впечатлением студентка Университета Бордо Монтень Марго Викси.

Перед началом работы основных площадок в СГЮА состоялся образовательный тренинг «О будущем юриспруденции и как стать успешным», который провел известный российский юрист Александр Трещёв.

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Во второй день фестиваля, 20 апреля, пройдут парламентские дебаты, круглые столы, дискуссии и открытые лекции, всероссийский видеоконкурс, посвященный Всемирному дню охраны труда, научный квест «Лабиринты права», практическое занятие по криминалистике «Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств», конкурс ораторского мастерства «Великие имена России» и другие площадки.

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По итогам работы IV Международного фестиваля саратовской юридической науки будет издан сборник научных трудов участников.

ИСТОЧНИК KP.RU