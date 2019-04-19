2019-04-19T16:15:34+03:00
Происшествия

Педофил из Ртищево получил 16,5 лет за порно-съемку мальчика

Он признал свою вину
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 38-летнего жителя Ртищево в том, что он делал порноснимки мальчика, которому еще не исполнилось 14 лет и хранение этих снимков, чтобы потом отправить в интернет.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия в августе 2016 года мужчину совершил действия сексуального характера в отношении юноши, не достигшего 14-летнего возраста, а также эротические снимки юнца. Педофил загрузил их на сервер «Яндекс.Диск», чтоб потом показать всем в интернете.

Еще до окончания следствия он признал свою вину.

Суд назначил ему 16,5 лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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