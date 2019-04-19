В Саратовской области костер в лесу обойдется в 5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-19T15:59:32+03:00

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Жителям Саратовской области придется отдать штраф за разжигание костров и разбросанный мусор в лесу придется отдать от 1,4 до 5 тыс. рублей, а вот юрлица могут отдать до 1 млн рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области, за уничтожение или повреждение леса придется заплатить от 200 тыс до 3 млн рублей, а может даже лишением свободы на срок до четырех лет.

Горожан просят при обнаружении пожаров набирать «112» или звонить дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны «8 800 100 94 00» или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «574-500».

ИСТОЧНИК KP.RU