2019-04-19T15:55:05+03:00
Общество

Панков: Для достройки дома ЖСК «Оптимист 2018» обратились в федеральный фонд

Дом могут достроить при федеральной поддержке
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказал об очередном заседании рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков.

Как отметил депутат, при высокой стоимости достройки дома ЖСК «Оптимист 2018» у города не найдётся подходящих земельных участков, чтобы заинтересовать потенциального инвестора. Рассматривается возможность достроить дом при государственной поддержке.

- По проблемным домам «Оптимист 2018» и «Стройкомплекс-2002», которые курирую, ситуация разная. По первому решается вопрос с инвестором, второй пока в процедуре банкротства. Но строительство обоих планируется возобновить в этом году. 200 млн руб. — такой земельный участок город не предоставит. Обратились в федеральный фонд для выделения таких ресурсов. Губернатор просит Тепина (министра строительства и ЖКХ) быстрее передать документы в Москву, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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