Дело об убийстве тростью под Вольском передано в суд

СЕГОДНЯ 16:16 2019-04-20T16:16:21+03:00

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В Вольске Саратовской области завершено расследование по факту угроз и причинения тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемый — 52-летний мужчина.

По версии следствия, 4 февраля он на улице села Барановка поссорился с местным жителем. Мужчина вытащил из кармана нож и принялся угрожать оппоненту, поэтому тот ушел и обратился в полицию.

В ночь на 6 февраля обвиняемый распивал алкоголь в доме еще одного жителя Барановки. Когда к ним присоединился третий собутыльник, также принесший выпивку, хозяин дома спрятал свою бутылку. Это возмутило обвиняемого, он избил хозяина тростью, а когда тот упал, принялся топтать ногами. Когда тот умер, оба гостя скрылись с места убийства.

Тело позже нашли односельчане.

52-летний мужчина был отправлен под арест, уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU