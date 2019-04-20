2019-04-20T16:16:21+03:00
Происшествия

Дело об убийстве тростью под Вольском передано в суд

52-летний обвиняемый находится под арестом
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вольске Саратовской области завершено расследование по факту угроз и причинения тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемый — 52-летний мужчина.

По версии следствия, 4 февраля он на улице села Барановка поссорился с местным жителем. Мужчина вытащил из кармана нож и принялся угрожать оппоненту, поэтому тот ушел и обратился в полицию.

В ночь на 6 февраля обвиняемый распивал алкоголь в доме еще одного жителя Барановки. Когда к ним присоединился третий собутыльник, также принесший выпивку, хозяин дома спрятал свою бутылку. Это возмутило обвиняемого, он избил хозяина тростью, а когда тот упал, принялся топтать ногами. Когда тот умер, оба гостя скрылись с места убийства.

Тело позже нашли односельчане.

52-летний мужчина был отправлен под арест, уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовский «Сокол» всухую обыграл «Рязань»
На улице в Саратове нашли истекающего кровью мужчину
Волгоградская область не допустила Бондаренко до участия в губернаторских выборах
В Саратове из-за ДТП перестали ходить троллейбусы №7 и 10
Коммунисты не знают, как спасти энгельсский завод «ТРОЛЗА»
В Елшанке могут расселить еще один барак
Валерий Радаев посадил березу на Кумысной поляне
Пьяная компания до смерти забила парня в Заводском районе
В столкновении двух ВАЗов в Заводском районе пострадали два человека
Евгений Примаков: Вернуть сразу все имущество САЗа нереально
В СГЮА прошла всероссийская акция «Библионочь-2019»
Эксперт рассказал о причинах появления оползня на Новоузенской
В Саратове пьяный пешеход упал на автомобиль
Двое мужчин и женщина признались в краже из дачи в Усть-Курдюме
В Саратове мужчина пытался перебежать дорогу и попал под автобус
Панков: Профиль в Инстаграм помогает Володину узнавать о том, что волнует жителей
Ребенку сломали ногу на снежной горке в Саратове: Дело передано в суд
В субботу саратовцев ожидает потепление
Радаев попросил быстрее достроить проблемный дом БИОС