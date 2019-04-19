В Саратове благоустроят Дом Кузнецова

СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-19T15:34:10+03:00

Присоединиться к акции приглашают всех желающих

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Завтра, 20 апреля, в 10:00 в Саратове пройдет акция по благоустройству территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором с 1878 по 1968 гг. жил и работал советский художник Павел Варфоломеевич Кузнецов».

Как рассказали «КП-Саратов» в Управление по охране объектов культурного наследия Правительства области, участники проведут уборку территории. Им выдадут инвентарь, а потом напоят чаем.

В мероприятии примут участие начальник управления по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области Владимир Мухин, руководитель Средневолжского филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Оксана Морозова.

Событие пройдет по адресу: Октябрьская , 56.

ИСТОЧНИК KP.RU