В Саратове благоустроят Дом Кузнецова
Завтра, 20 апреля, в 10:00 в Саратове пройдет акция по благоустройству территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором с 1878 по 1968 гг. жил и работал советский художник Павел Варфоломеевич Кузнецов».
Как рассказали «КП-Саратов» в Управление по охране объектов культурного наследия Правительства области, участники проведут уборку территории. Им выдадут инвентарь, а потом напоят чаем.
В мероприятии примут участие начальник управления по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области Владимир Мухин, руководитель Средневолжского филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Оксана Морозова.
Событие пройдет по адресу: Октябрьская , 56.
ИСТОЧНИК KP.RU