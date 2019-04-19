Саратовские таможенники изъяли более 40 тыс. флаконов поддельных духов

СЕГОДНЯ 15:12 2019-04-19T15:28:17+03:00

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Саратовская таможня задержала более 40 тыс. флаконов контрафактных духов, которые следовали из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе приволжского таможенного управления федеральной таможенной службы, по предварительным данным, сумма ущерба составила более 116 млн рублей.

Среди них такие марки: Versace, Tiziana Terenzi, Trussardi, Gucci, Hermes и другие.

На основании поступивших заявлений возбуждено 27 дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU