2019-04-19T15:28:17+03:00
Происшествия

Саратовские таможенники изъяли более 40 тыс. флаконов поддельных духов

Сумма ущерба составила свыше 116 млн рублей
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовская таможня задержала более 40 тыс. флаконов контрафактных духов, которые следовали из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе приволжского таможенного управления федеральной таможенной службы, по предварительным данным, сумма ущерба составила более 116 млн рублей.

Среди них такие марки: Versace, Tiziana Terenzi, Trussardi, Gucci, Hermes и другие.

На основании поступивших заявлений возбуждено 27 дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радаев попросил быстрее достроить проблемный дом БИОС
Более 2000 ученых приехали в СГЮА на Фестиваль науки
Педофил из Ртищево получил 16,5 лет за порно-съемку мальчика
В Саратовской области костер в лесу обойдется в 5 тыс. рублей
Панков: Для достройки дома ЖСК «Оптимист 2018» обратились в федеральный фонд
В Саратовскую область не пустили центнер подозрительной картошки
Документы по проблемным домам Саратова переданы в ДОМ.РФ
В Саратове благоустроят Дом Кузнецова
В саратовском «Леруа Мерлен» прошли пожарные учения
В Красноармейском районе 25 работников школьных учреждений остались без денег за медосмотр
В Саратове директор магазина присвоила себе более 72 тыс. рублей
В Саратове мужчины похитили холодильник из подъезда
В Татищевском районе за ремонт класса хореографии рабочим не дали вовремя более 636 тыс. рублей
Жителям Заводского района сделали перерасчет за коммунальные услуги
Саратовский суд взыскал с мужчины деньги за шесть лет просрочки по алиментам
Саратовцев приглашают на чаепитие в музей
Житель Ершова обокрал родное депо на 373 тыс. рублей
Панков: «Диктант Победы» должен пройти так, чтобы каждый гордился нашей страной и народом
Саратовец оплатил долг по коммуналке из-за страха потерять грузовик и дорогую иномарку
В правительстве обсудили пути вывода из кризиса саратовских предприятий