Саратовские таможенники изъяли более 40 тыс. флаконов поддельных духов
Сумма ущерба составила свыше 116 млн рублей
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Саратовская таможня задержала более 40 тыс. флаконов контрафактных духов, которые следовали из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе приволжского таможенного управления федеральной таможенной службы, по предварительным данным, сумма ущерба составила более 116 млн рублей.
Среди них такие марки: Versace, Tiziana Terenzi, Trussardi, Gucci, Hermes и другие.
На основании поступивших заявлений возбуждено 27 дел об административных правонарушениях.
ИСТОЧНИК KP.RU