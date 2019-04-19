В Саратове мужчины похитили холодильник из подъезда
На улице Политехническая в Октябрьском районе Саратова двое злоумышленников похитили холодильник из подъезда.
Как сообщили «КП-Саратов» в программе «Безопасный дом», к ним за видеоархивом обратилась жительница, которая попросила помощи в установлении личности похитителей.
Было установлено, что 9 апреля в 15:29 двое мужчин подошли к подъезду с маленькой тележкой. Через пять минут они вышли, волоча холодильник.
Злоумышленники с трудом водрузили холодильник на тележку, которая через несколько метров не выдержала столь габаритного груза и перевернулась.
Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».
Двое мужчин похитили холодильник из подъезда.
ИСТОЧНИК KP.RU