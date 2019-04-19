В Саратове мужчины похитили холодильник из подъезда

СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-19T15:19:02+03:00

Они попытались увезти его на маленькой тележке [видео]

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На улице Политехническая в Октябрьском районе Саратова двое злоумышленников похитили холодильник из подъезда.

Как сообщили «КП-Саратов» в программе «Безопасный дом», к ним за видеоархивом обратилась жительница, которая попросила помощи в установлении личности похитителей.

Было установлено, что 9 апреля в 15:29 двое мужчин подошли к подъезду с маленькой тележкой. Через пять минут они вышли, волоча холодильник.

Злоумышленники с трудом водрузили холодильник на тележку, которая через несколько метров не выдержала столь габаритного груза и перевернулась.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="928" height="576" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/704199" frameborder="0"></iframe> Двое мужчин похитили холодильник из подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU