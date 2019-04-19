В Татищевском районе за ремонт класса хореографии рабочим не дали вовремя более 636 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-19T15:17:47+03:00

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Прокуратура Татищевского района выявила нарушения исполнения законодательства о контрактной системе в части своевременности оплаты исполненных контрактов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в августе 2018 года МУДО «Дом детского творчества городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» и ООО «ТехноСтрой» заключили контракт на капремонт класса хореографии на сумму более 636 тыс. рублей.

Деньги должны были отдать в течение 15 дней с момента подписания акта выполненных работ, однако они поступили гораздо позже.

На заместителя директора Дома детского творчества завели административное дело и оштрафовали на 30 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU