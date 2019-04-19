Саратовцев приглашают на чаепитие в музей
В Саратове 20 апреля пройдет субботник на территории Дома Кузнецова.
Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором с 1878 по 1968 годы жил и работал советский художник Павел Варфоломеевич Кузнецов», находится по адресу улица Октябрьская, 56.
Управление по охране объектов культурного наследия правительства области приглашает всех помочь в уборке территории и обещает, что организаторы обеспечат всем необходимым инвентарем. Кроме того, всех волонтеров ожидает чаепитие.
- В мероприятии примут участие начальник управления по охране объектов культурного наследия правительства Саратовской области Владимир Мухин, руководитель Средневолжского филиала агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Оксана Морозова, — сообщили в управлении.
Начало субботника в 10:00
Напомним, Павел Варфоломеевич Кузнецов провел в этом доме детство и юность, учился рисовать. Идея создания мемориального Дома художника возникла сразу после его смерти художника в 1968 году.
ИСТОЧНИК KP.RU