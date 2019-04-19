2019-04-19T15:05:10+03:00
Происшествия

Саратовец оплатил долг по коммуналке из-за страха потерять грузовик и дорогую иномарку

Он не отдавал более 600 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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На исполнении в Заводском районном отделе судебных приставов находилось производство о взыскании крупной задолженности за коммунальные услуги с местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина знал о долге, но как-либо его погашать не собирался.

Выяснилось, что он владелец ГАЗ-3302 и Toyota RAV 4, на которые поставили запрет о совершении регистрационных действий.

Поскольку должника на адресе регистрации не было, судебный пристав оставил повестку о вызове на прием в районный отдел.

Из-за страха потерять свои машины неплательщик, не дожидаясь указанного дня, отдал не только деньги, но и исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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