Саратовец оплатил долг по коммуналке из-за страха потерять грузовик и дорогую иномарку
На исполнении в Заводском районном отделе судебных приставов находилось производство о взыскании крупной задолженности за коммунальные услуги с местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина знал о долге, но как-либо его погашать не собирался.
Выяснилось, что он владелец ГАЗ-3302 и Toyota RAV 4, на которые поставили запрет о совершении регистрационных действий.
Поскольку должника на адресе регистрации не было, судебный пристав оставил повестку о вызове на прием в районный отдел.
Из-за страха потерять свои машины неплательщик, не дожидаясь указанного дня, отдал не только деньги, но и исполнительский сбор.
ИСТОЧНИК KP.RU