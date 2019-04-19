В правительстве обсудили пути вывода из кризиса саратовских предприятий

СЕГОДНЯ 13:41 2019-04-19T13:41:59+03:00

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На прошедшем 18 апреля в правительстве области заседании комиссии по рассмотрению кризисных ситуаций на предприятиях Саратовской области, кроме ПАО «Тантал», было также рассмотрено положение ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика».

- Директор предприятия Александр Носко сообщил, что потребительский спрос упал. Объем отгруженной продукции снизился на 37% и образовались долги по зарплате. Менеджмент пытался получить в банках заем, однако ему отказали. Сейчас у организации имеется партнерское соглашение с потенциальным инвестором, позволяющим возобновить производство, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона.

Первый зампред областного правительства Вадим Ойкин поручил профильным министерствам встретиться с потенциальными инвесторами, проанализировать баланс предприятия и предложить меры, стабилизующие финансовое положение. Также менеджменту предприятия порекомендовали поучаствовать в бюджетном финансировании посредством поставок мебели в учреждения соцсферы в рамках нацпроектов.

- Обсуждая проблемы, сложившиеся на саратовских предприятиях, мы видим совершенно различные ситуации. В одних случаях, это недобросовестность собственников, в отношении которых должны быть применены самые серьезные меры. В других, это отсутствие понимания рыночной конъюнктуры, недостаточная эффективность маркетинговой политики. Здесь нужны меры поддержки и помощь в организации бизнес-процессов. В иных случаях мы сталкиваемся с закоренелостью бюрократических процедур. В целом, анализируя эти ситуации, мы видим, что проблемы носят системный характер и формировались годами, поэтому решения должны выливаться в законодательные инициативы, — сказал Вадим Ойкин.

Кроме того, на встрече обсудили трудности в работе ООО «ЛукБелОйл». Правительство области будет инициировать обращения в уполномоченные структуры и федеральные органы, так как есть трудности, связанные с неурегулированными отношениями с Минобороны РФ — судебные споры об участке, которое предприятие использует для добычи нефти.

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ИСТОЧНИК KP.RU