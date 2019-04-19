2019-04-19T13:41:59+03:00
Общество

В правительстве обсудили пути вывода из кризиса саратовских предприятий

Разговор коснулся ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика» и ООО «ЛукБелОйл»
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

На прошедшем 18 апреля в правительстве области заседании комиссии по рассмотрению кризисных ситуаций на предприятиях Саратовской области, кроме ПАО «Тантал», было также рассмотрено положение ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика».

- Директор предприятия Александр Носко сообщил, что потребительский спрос упал. Объем отгруженной продукции снизился на 37% и образовались долги по зарплате. Менеджмент пытался получить в банках заем, однако ему отказали. Сейчас у организации имеется партнерское соглашение с потенциальным инвестором, позволяющим возобновить производство, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона.

Первый зампред областного правительства Вадим Ойкин поручил профильным министерствам встретиться с потенциальными инвесторами, проанализировать баланс предприятия и предложить меры, стабилизующие финансовое положение. Также менеджменту предприятия порекомендовали поучаствовать в бюджетном финансировании посредством поставок мебели в учреждения соцсферы в рамках нацпроектов.

- Обсуждая проблемы, сложившиеся на саратовских предприятиях, мы видим совершенно различные ситуации. В одних случаях, это недобросовестность собственников, в отношении которых должны быть применены самые серьезные меры. В других, это отсутствие понимания рыночной конъюнктуры, недостаточная эффективность маркетинговой политики. Здесь нужны меры поддержки и помощь в организации бизнес-процессов. В иных случаях мы сталкиваемся с закоренелостью бюрократических процедур. В целом, анализируя эти ситуации, мы видим, что проблемы носят системный характер и формировались годами, поэтому решения должны выливаться в законодательные инициативы, — сказал Вадим Ойкин.

Кроме того, на встрече обсудили трудности в работе ООО «ЛукБелОйл». Правительство области будет инициировать обращения в уполномоченные структуры и федеральные органы, так как есть трудности, связанные с неурегулированными отношениями с Минобороны РФсудебные споры об участке, которое предприятие использует для добычи нефти.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радаев попросил быстрее достроить проблемный дом БИОС
Более 2000 ученых приехали в СГЮА на Фестиваль науки
Педофил из Ртищево получил 16,5 лет за порно-съемку мальчика
В Саратовской области костер в лесу обойдется в 5 тыс. рублей
Панков: Для достройки дома ЖСК «Оптимист 2018» обратились в федеральный фонд
В Саратовскую область не пустили центнер подозрительной картошки
Документы по проблемным домам Саратова переданы в ДОМ.РФ
В Саратове благоустроят Дом Кузнецова
В саратовском «Леруа Мерлен» прошли пожарные учения
В Красноармейском районе 25 работников школьных учреждений остались без денег за медосмотр
Саратовские таможенники изъяли более 40 тыс. флаконов поддельных духов
В Саратове директор магазина присвоила себе более 72 тыс. рублей
В Саратове мужчины похитили холодильник из подъезда
В Татищевском районе за ремонт класса хореографии рабочим не дали вовремя более 636 тыс. рублей
Жителям Заводского района сделали перерасчет за коммунальные услуги
Саратовский суд взыскал с мужчины деньги за шесть лет просрочки по алиментам
Саратовцев приглашают на чаепитие в музей
Житель Ершова обокрал родное депо на 373 тыс. рублей
Панков: «Диктант Победы» должен пройти так, чтобы каждый гордился нашей страной и народом
Саратовец оплатил долг по коммуналке из-за страха потерять грузовик и дорогую иномарку