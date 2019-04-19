В Саратове месяц будет длиться «Зеленая весна»

СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-19T14:59:52+03:00

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С 20 апреля по 20 мая по всей России пройдет экологический субботник «Зеленая весна — 2019».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области, старт акции пройдет 20 апреля в 10:00 в районе лагеря «Березка» на Кумысной поляне.

В многочисленных весенних мероприятиях по уборке территорий примут участие представители регионального отделения ОНФ по Саратовской области, Русского Географического Общества, Саратовского реготделения «Российского экологического общества», фонда содействия охране водных ресурсов «Родные реки».

ИСТОЧНИК KP.RU