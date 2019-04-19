2019-04-19T13:38:49+03:00
Общество

Собственнику ПАО «Тантал» организуют встречу в правительстве с кредиторами и прокуратурой

На встрече решили, что акционеры и менеджмент предприятия работают неэффективно
Ольга Муравлёва
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«КП-Саратов» стало известно о прошедшем 18 апреля заседании комиссии по рассмотрению кризисных ситуаций на предприятиях региона, которое провел первый зампред председателя правительства Саратовской области Вадим Ойкин. Помимо менеджмента ПАО «Тантал», ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика» и ООО «ЛукБелОйл», там присутствовали представители прокуратуры области, федеральной налоговой службы, Госинспекции труда и других.

- Собравшиеся пришли к выводу, что акционеры и менеджмент ПАО «Тантал» работают неэффективно. Стратегия базируется на созданных ранее уникальных производственных технологиях и аренде имущества. Антикризисный план и программа среднесрочного развития отсутствуют. Также не ведется работа по освоению новых видов продукции и перепрофилированию, — уточнили в Минпроме области.

Стоит отметить, что на протяжении последних десяти лет у предприятия отрицательная структура баланса и в 2019 году не было заключено ни одного контракта с Минобороны РФ. С декабря 2018 года на предприятии в режиме неполной недели работают 38 человек.

По итогам заседания собравшиеся приняли решение в скором времени провести встречу собственника ПАО «Тантал» в правительстве области с потенциальными кредиторами для выработки позиции по выходу из кризиса. К работе также подключится прокуратура региона, если выявит факты нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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