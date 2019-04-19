Москвич с ружьем на Land Cruiser обматерил саратовских полицейских
Суд признал виновным 39-летнего жителя Московской области Алексея Горбунова в публичном оскорблении полицейского.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 5 января 2019 года, около 01:00, пьяный мужчина приехал проведать родственников в селе Балтай. Его Toyota Land Cruiser остановили сотрудники дорожной инспекции, поскольку сам водитель был нетрезв.
На переднем сиденье авто нашли охотничье ружье и боеприпасы, перевозимые с нарушениями.
Стражи порядка объяснили это столичному гостю и попросили документы на оружие.
Тот не хотел нести административную ответственность и поэтому обозвал представителя власти.
Действия матерщинника пресекли, а на него завели уголовное дело.
Еще до окончания следствия мужчина признал свою вину.
Ему назначили штраф в размере 15 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU