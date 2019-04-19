Москвич с ружьем на Land Cruiser обматерил саратовских полицейских

СЕГОДНЯ 13:10 2019-04-19T14:59:11+03:00

Это обошлось ему в 15 тыс. рублей

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Суд признал виновным 39-летнего жителя Московской области Алексея Горбунова в публичном оскорблении полицейского.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 5 января 2019 года, около 01:00, пьяный мужчина приехал проведать родственников в селе Балтай. Его Toyota Land Cruiser остановили сотрудники дорожной инспекции, поскольку сам водитель был нетрезв.

На переднем сиденье авто нашли охотничье ружье и боеприпасы, перевозимые с нарушениями.

Стражи порядка объяснили это столичному гостю и попросили документы на оружие.

Тот не хотел нести административную ответственность и поэтому обозвал представителя власти.

Действия матерщинника пресекли, а на него завели уголовное дело.

Еще до окончания следствия мужчина признал свою вину.

Ему назначили штраф в размере 15 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU