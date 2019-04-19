Досрочный период сдачи ГИА стартует в Саратовской области 22 апреля

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-19T14:56:24+03:00

На это дается четыре дня

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С 22 по 29 апреля в Саратовской области пройдет досрочный период сдачи ГИА для школьников, которые не могут написать экзамен со всеми по уважительным причинам.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, 22 апреля десять человек проверят знания в математике, 24 апреля по одному школьнику попробуют выполнить задания по физике и истории, двое напишут биологию, а шестеро — географию.

Русский язык 26 апреля сдадут десять человек.

В последний день, 29 апреля, по одному человеку отправятся делать задания по химии и информатике, восемь по обществознанию.

Резервными днями будет период с 6 по 14 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU