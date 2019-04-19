Поселок под Балаковом не будут окружать кладбищами

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-19T13:13:57+03:00

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У поселка Ивановка в Балаковском районе не будут строить новое кладбище. Администрация района провела общественные слушания, и сельчане высказались категорически против.

- На сегодня в границах действующего кладбища №3 — земельного участка площадью 32 гектара с видом разрешенного использования под ритуальную деятельность, располагающегося в границах садоводческих товариществ «Имени П. А. Столыпина» и «Химик-1», свободны еще 18 гектаров.

Участок находится в заброшенном состоянии. Для приведения его в нормативное состояние необходимо произвести рекультивацию, вывоз мусора, разравнивание поверхности.

Тем не менее рассматриваемый ранее участок площадью 40 гектаров под строительство нового погоста в ближайшие годы передан не будет. На действующем третьем кладбище на сегодня имеются резервные места, которых вполне хватит до того времени, когда обозначенная территория площадью 18 гектаров будет приведена в нормативное состояние, — отметили «КП-Саратов» в администрации Балаковского района.

Напомним, по окраинам Ивановки находятся уже два кладбища, там захоранивают в том числе и жителей Балакова. Сельчане отмечают, что населенный пункт почти превратился в похоронное бюро.

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ИСТОЧНИК KP.RU