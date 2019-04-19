Изменилось расписание автобусов Саратов — Трещиха

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-19T14:48:31+03:00

Будут ходить пять рейсов туда и обратно

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С 20 апреля автобус №224 Саратов (стадион «Волга») — Трещиха будет ходить по новому расписанию.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Из облцентра будут ходить пять рейсов через каждые два часа, начиная с 07:00 до 17:00. С таким же интервалом транспорт будет двигаться в обратную сторону, только с 08:00 до 18:00.

С 20 апреля также начнут ездить автобусы №246 Дачи Урицкого — Саратов и №246П село Подгорное — Саратов.

ИСТОЧНИК KP.RU