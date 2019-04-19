Саратовская школьница стала победителем всероссийской олимпиады по литературе
Соревнования прошли в Калининграде
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С 13 по 19 апреля в Калининграде на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, победителем состязания стала ученица десятого класса школы №8 облцентра Екатерина Кузнецова.
Всего на заключительный этап олимпиады попали четыре девушки.
Еще одна из них, София Рыбалкина, завоевала статус призера.
ИСТОЧНИК KP.RU