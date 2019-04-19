Саратовская школьница стала победителем всероссийской олимпиады по литературе

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-19T14:47:29+03:00

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С 13 по 19 апреля в Калининграде на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, победителем состязания стала ученица десятого класса школы №8 облцентра Екатерина Кузнецова.

Всего на заключительный этап олимпиады попали четыре девушки.

Еще одна из них, София Рыбалкина, завоевала статус призера.

ИСТОЧНИК KP.RU