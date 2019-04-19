Саратовские спортсмены заняли четыре призовых места первенства и чемпионата России

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-19T14:41:41+03:00

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Вчера, 18 апреля, в третий день соревнований чемпионата и первенства России по плаванию саратовские спортсмены заняли четыре призовых места.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, Кристина Шаяхметова взяла «бронзу» на 50-метровой дистанции вольным стилем. Такое же место получил Илья Тришкин за пройденные 200 м «баттерфляем».

Середину пьедестала заняла Кристина Шаяхметова в составе женской команды Саратовской области в эстафете 4х200 м вольным стилем.

«Серебро» взяли Алексей Парусенко и Илья Трищкин в этой же эстафете, но в составе мужской команды.

Девятое место получил Алексей Парусенко за дистанцию в 50 м вольным стилем.

ИСТОЧНИК KP.RU