Саратовские спортсмены заняли четыре призовых места первенства и чемпионата России
Вчера, 18 апреля, в третий день соревнований чемпионата и первенства России по плаванию саратовские спортсмены заняли четыре призовых места.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, Кристина Шаяхметова взяла «бронзу» на 50-метровой дистанции вольным стилем. Такое же место получил Илья Тришкин за пройденные 200 м «баттерфляем».
Середину пьедестала заняла Кристина Шаяхметова в составе женской команды Саратовской области в эстафете 4х200 м вольным стилем.
«Серебро» взяли Алексей Парусенко и Илья Трищкин в этой же эстафете, но в составе мужской команды.
Девятое место получил Алексей Парусенко за дистанцию в 50 м вольным стилем.
ИСТОЧНИК KP.RU