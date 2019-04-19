Коммуникации к дому в Елшанке должны подключить до 1 июля

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-19T14:39:13+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев сегодня, 19 апреля, вновь посетил стройплощадку дома для переселенцев в поселке Елшанка.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, Исаев провел совещание по вопросу подключения дома к инженерным коммуникациям.

В частности, было поручено на следующей после завершения отопительного сезона неделе начать демонтаж старой теплотрассы. В течение месяца запланировано построить новую, чтобы запустить модульную котельную к началу холодов.

Кроме того, за месяц должна быть возведена трансформаторная подстанция.

Строительство поликлиники не должно помешать работам.

- Подключить все коммуникации необходимо к 1 июля, после чего начнутся работы по благоустройству территории, — отметил Михаил Исаев.

Напомним, во время недавней рабочей поездки председатель Государственной думы Вячеслав Володин также посещал строительство дома в Елшанке, но остался недоволен темпами строительства. При этом он потребовал в кратчайшие сроки начать распределение квартир среди жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU