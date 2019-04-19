2019-04-19T14:39:13+03:00
Общество

Коммуникации к дому в Елшанке должны подключить до 1 июля

Михаил Исаев провел совещание на стройплощадке
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Глава Саратова Михаил Исаев сегодня, 19 апреля, вновь посетил стройплощадку дома для переселенцев в поселке Елшанка.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, Исаев провел совещание по вопросу подключения дома к инженерным коммуникациям.

В частности, было поручено на следующей после завершения отопительного сезона неделе начать демонтаж старой теплотрассы. В течение месяца запланировано построить новую, чтобы запустить модульную котельную к началу холодов.

Кроме того, за месяц должна быть возведена трансформаторная подстанция.

Строительство поликлиники не должно помешать работам.

- Подключить все коммуникации необходимо к 1 июля, после чего начнутся работы по благоустройству территории, — отметил Михаил Исаев.

Напомним, во время недавней рабочей поездки председатель Государственной думы Вячеслав Володин также посещал строительство дома в Елшанке, но остался недоволен темпами строительства. При этом он потребовал в кратчайшие сроки начать распределение квартир среди жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радаев попросил быстрее достроить проблемный дом БИОС
Более 2000 ученых приехали в СГЮА на Фестиваль науки
Педофил из Ртищево получил 16,5 лет за порно-съемку мальчика
В Саратовской области костер в лесу обойдется в 5 тыс. рублей
Панков: Для достройки дома ЖСК «Оптимист 2018» обратились в федеральный фонд
В Саратовскую область не пустили центнер подозрительной картошки
Документы по проблемным домам Саратова переданы в ДОМ.РФ
В Саратове благоустроят Дом Кузнецова
В саратовском «Леруа Мерлен» прошли пожарные учения
В Красноармейском районе 25 работников школьных учреждений остались без денег за медосмотр
Саратовские таможенники изъяли более 40 тыс. флаконов поддельных духов
В Саратове директор магазина присвоила себе более 72 тыс. рублей
В Саратове мужчины похитили холодильник из подъезда
В Татищевском районе за ремонт класса хореографии рабочим не дали вовремя более 636 тыс. рублей
Жителям Заводского района сделали перерасчет за коммунальные услуги
Саратовский суд взыскал с мужчины деньги за шесть лет просрочки по алиментам
Саратовцев приглашают на чаепитие в музей
Житель Ершова обокрал родное депо на 373 тыс. рублей
Панков: «Диктант Победы» должен пройти так, чтобы каждый гордился нашей страной и народом
Саратовец оплатил долг по коммуналке из-за страха потерять грузовик и дорогую иномарку
В правительстве обсудили пути вывода из кризиса саратовских предприятий