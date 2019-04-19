Коммуникации к дому в Елшанке должны подключить до 1 июля
Глава Саратова Михаил Исаев сегодня, 19 апреля, вновь посетил стройплощадку дома для переселенцев в поселке Елшанка.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, Исаев провел совещание по вопросу подключения дома к инженерным коммуникациям.
В частности, было поручено на следующей после завершения отопительного сезона неделе начать демонтаж старой теплотрассы. В течение месяца запланировано построить новую, чтобы запустить модульную котельную к началу холодов.
Кроме того, за месяц должна быть возведена трансформаторная подстанция.
Строительство поликлиники не должно помешать работам.
- Подключить все коммуникации необходимо к 1 июля, после чего начнутся работы по благоустройству территории, — отметил Михаил Исаев.
Напомним, во время недавней рабочей поездки председатель Государственной думы Вячеслав Володин также посещал строительство дома в Елшанке, но остался недоволен темпами строительства. При этом он потребовал в кратчайшие сроки начать распределение квартир среди жильцов.
ИСТОЧНИК KP.RU