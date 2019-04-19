Под Саратовом заключенному добавили два года за угрозу избить охранника колонии
Общее наказание — это семь лет
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Суд признал виновным 30-летнего заключенного, который угрожал насилием одному из сотрудников колонии.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 14 ноября 2018 года мужчина, осужденный за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в коридоре высказал угрозу охраннику.
Балашовский суд назначил ему два года лишения свободы, всего провести за решеткой ему придется семь лет.
ИСТОЧНИК KP.RU