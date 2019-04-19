В центре Саратова меняют светофоры
Новые объекты появятся на пересечении Радищева и Мичурина [фото, видео]
Неработающий светофор в центре СаратоваФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:
На улице Радищева в Саратове меняют светофоры.
Как собщил корерспондент «КП-Саратов», на пересечении с улицей Мичурина вчера, 18 апреля перестали работать светофоры.
Они светили в оба направления красным и желтым светом, что приводило к хаотичному движению.
Сегодня началась их замена. Там ставят светофоры нового образца.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Вольской перестали работать светофоры
Возникла пробка [фото]
Неисправный светофор на Радищева.
ИСТОЧНИК KP.RU