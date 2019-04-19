В центре Саратова меняют светофоры

СЕГОДНЯ 12:09 2019-04-19T12:09:08+03:00

Новые объекты появятся на пересечении Радищева и Мичурина [фото, видео]

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На улице Радищева в Саратове меняют светофоры.

Как собщил корерспондент «КП-Саратов», на пересечении с улицей Мичурина вчера, 18 апреля перестали работать светофоры.

Они светили в оба направления красным и желтым светом, что приводило к хаотичному движению.

Сегодня началась их замена. Там ставят светофоры нового образца.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/704153" frameborder="0"></iframe> Неисправный светофор на Радищева.

ИСТОЧНИК KP.RU