Житель Пугачева организовал на летней кухне притон
Он пускал туда своих знакомых употреблять
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В Пугачеве на скамью подсудимых попал 45-летний местный житель. Его обвиняют в предоставлении помещений для употребления наркотиков.
- Следствие считает, что в период с 24 сентября 2018 по 21 февраля 2019 мужчина пускал на летнюю кухню своих знакомых, чтобы они там «наркоманили», — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Точку в деле поставит Пугачевский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU