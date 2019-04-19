В Балашове МУП «Благоустройство и озеленение» незаконно получило 2,3 млн рублей субсидий
Прокуратура Балашова выявила, что МУП БМР «Благоустройство и озеленение» нарушало бюджетное законодательство.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, организация получила 2,3 млн рублей субсидии на погашение кредита.
Однако деньги они получили с нарушениями: их документы, приложенные к заявлению, никто не смотрел, а также по результатам их изучения не готовилось заключение о целесообразности предоставления субсидии.
Однако администрация района выписала на них платежный документ для МУП БМР «Благоустройство и озеленение» за день до того, как организация вообще подала заявление.
Суд рассмотрел административное производство в отношении главы района и постановил, что его необходимо оштрафовать на 10 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU