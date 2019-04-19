В Балашове МУП «Благоустройство и озеленение» незаконно получило 2,3 млн рублей субсидий

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-19T12:04:38+03:00

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Прокуратура Балашова выявила, что МУП БМР «Благоустройство и озеленение» нарушало бюджетное законодательство.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, организация получила 2,3 млн рублей субсидии на погашение кредита.

Однако деньги они получили с нарушениями: их документы, приложенные к заявлению, никто не смотрел, а также по результатам их изучения не готовилось заключение о целесообразности предоставления субсидии.

Однако администрация района выписала на них платежный документ для МУП БМР «Благоустройство и озеленение» за день до того, как организация вообще подала заявление.

Суд рассмотрел административное производство в отношении главы района и постановил, что его необходимо оштрафовать на 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU