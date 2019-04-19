Не будет воды в Заводском и Ленинском районах
Ведутся работы на городских коммуникациях
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В Ленинском и Заводском районах Саратова отключена вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с повреждением на водоводе и аварийными работами.
Ориентировочно до полуночи не будет воды в домах на улице Производственная, Электронная, Антонова, Лебедева-Кумача, Блинова, а также на проспекте Строителей.
Кроме того, до 20 часов планируется отключить водоснабжение в домах на Огородной, Клочкова, 1-м проезде Клочкова и 1-м Литейном проезде.
ИСТОЧНИК KP.RU