Не будет воды в Заводском и Ленинском районах

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-19T11:52:45+03:00

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В Ленинском и Заводском районах Саратова отключена вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с повреждением на водоводе и аварийными работами.

Ориентировочно до полуночи не будет воды в домах на улице Производственная, Электронная, Антонова, Лебедева-Кумача, Блинова, а также на проспекте Строителей.

Кроме того, до 20 часов планируется отключить водоснабжение в домах на Огородной, Клочкова, 1-м проезде Клочкова и 1-м Литейном проезде.

ИСТОЧНИК KP.RU