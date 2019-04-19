Житель Энгельса не согласен со сроком за кражу по фотографии в интернете

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-19T11:53:47+03:00

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Энгельсский районный суд 8 февраля 2019 года приговорил 24-летнего местного жителя к году и четырем месяцам лишения свободы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 9 октября 2018 года мужчина залез в дачный домик и украл оттуда технику на 7,5 тыс. рублей. 13 октября 2018 года он обнаружил в интернете фотографию телевизора в объявлении о сдаче квартир.

Он созвонился с хозяйкой жилья, сказал что хочет арендовать жилье, взял ключи. Когда ее не было дома, злоумышленник залез в дом и унес телевизор за 3 тыс. рублей.

Осужденный не согласился с суровым наказанием за свои преступления и утверждая, что хозяйка вообще-то сама его пустила внутрь, просил переквалифицировать его действия.

Судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда оставила приговор без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU