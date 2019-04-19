Житель Энгельса не согласен со сроком за кражу по фотографии в интернете
Энгельсский районный суд 8 февраля 2019 года приговорил 24-летнего местного жителя к году и четырем месяцам лишения свободы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 9 октября 2018 года мужчина залез в дачный домик и украл оттуда технику на 7,5 тыс. рублей. 13 октября 2018 года он обнаружил в интернете фотографию телевизора в объявлении о сдаче квартир.
Он созвонился с хозяйкой жилья, сказал что хочет арендовать жилье, взял ключи. Когда ее не было дома, злоумышленник залез в дом и унес телевизор за 3 тыс. рублей.
Осужденный не согласился с суровым наказанием за свои преступления и утверждая, что хозяйка вообще-то сама его пустила внутрь, просил переквалифицировать его действия.
Судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда оставила приговор без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU