На Вольской перестали работать светофоры
Возникла пробка [фото]
.Фото: Александр Уриевский
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В центре Саратова возникла серьезная проблема со светофорами.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», объекты отключились на пересечении улиц Вольская и Большая Горная, а также Вольская и Кутякова.
.Фото: Александр Уриевский
Фото: Александр Уриевский
В связи с этим на дорогах образовались заторы. Автомобилисты не всегда могут решить, кто должен ехать, а пешеходы перебегают дорогу с риском для жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU