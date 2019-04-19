На Вольской перестали работать светофоры

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-19T11:26:47+03:00

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В центре Саратова возникла серьезная проблема со светофорами.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», объекты отключились на пересечении улиц Вольская и Большая Горная, а также Вольская и Кутякова.

Фото: Александр Уриевский

В связи с этим на дорогах образовались заторы. Автомобилисты не всегда могут решить, кто должен ехать, а пешеходы перебегают дорогу с риском для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU