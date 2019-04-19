Саратовская прокуратура обнаружила сайты по продаже дипломов
Эту информацию признали незаконной
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Прокуратура Волжского района выявила сайты по продаже поддельных дипломов о высшем профессиональном образовании.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, это побуждало пользователей к совершению правонарушений, за которое могла последовать даже тюрьма.
Суд удовлетворил иск надзорного ведомства о том, чтобы признать размещение этой информации незаконной.
ИСТОЧНИК KP.RU