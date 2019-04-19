Саратовская прокуратура обнаружила сайты по продаже дипломов

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-19T11:27:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Волжского района выявила сайты по продаже поддельных дипломов о высшем профессиональном образовании.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, это побуждало пользователей к совершению правонарушений, за которое могла последовать даже тюрьма.

Суд удовлетворил иск надзорного ведомства о том, чтобы признать размещение этой информации незаконной.

ИСТОЧНИК KP.RU