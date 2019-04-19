В Саратове пройдет детский турнир по следж-хоккею

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-19T11:06:43+03:00

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Со 2 по 4 мая в Саратове дворец спорта «Кристалл» откроет свои двери для желающих поучаствовать в турнире по следж-хоккею среди детских команд «Содружество».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии города, соперником местных «Крыльев» будет «Атал» из города Чебоксары, «Аврора» из Санкт-Петербурга, «Ястребы» из Оренбурга.

В первый день состязаний матч пройдет в 16:00, на следующий — в 10:00, 12:00 и 13:00, а 4 мая — в 10:00 и 11:00.

Награждать победителей будут в последний день состязаний в полдень.

ИСТОЧНИК KP.RU