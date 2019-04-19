В Саратове пройдет детский турнир по следж-хоккею
Матчи будут идти четыре дня
Изменить размер текста:
Со 2 по 4 мая в Саратове дворец спорта «Кристалл» откроет свои двери для желающих поучаствовать в турнире по следж-хоккею среди детских команд «Содружество».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии города, соперником местных «Крыльев» будет «Атал» из города Чебоксары, «Аврора» из Санкт-Петербурга, «Ястребы» из Оренбурга.
В первый день состязаний матч пройдет в 16:00, на следующий — в 10:00, 12:00 и 13:00, а 4 мая — в 10:00 и 11:00.
Награждать победителей будут в последний день состязаний в полдень.
ИСТОЧНИК KP.RU