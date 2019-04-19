В Марксовском районе столкнулись грузовик и трактор

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-19T11:04:11+03:00

Водителя «Белоруса» в момент аварии не было на месте

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Вчера, 18 апреля, в 17:30 на 52 км трассы Маркс — Липовка — поселок имени Тельмана случилось ДТП.

- 55-летний водитель ГАЗ-6611 влетел в припаркованный трактор «Беларус», шофера которого в момент аварии внутри не было, — сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД.

В результате ДТП рулевому и 50-летнего пассажиру грузовика оказали медпомощь и отпустили из медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU