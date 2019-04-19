В Марксовском районе столкнулись грузовик и трактор
Водителя «Белоруса» в момент аварии не было на месте
Изменить размер текста:
Вчера, 18 апреля, в 17:30 на 52 км трассы Маркс — Липовка — поселок имени Тельмана случилось ДТП.
- 55-летний водитель ГАЗ-6611 влетел в припаркованный трактор «Беларус», шофера которого в момент аварии внутри не было, — сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД.
В результате ДТП рулевому и 50-летнего пассажиру грузовика оказали медпомощь и отпустили из медучреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU