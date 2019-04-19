У ртищевского хлебозавода арестовали машины за долг в полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-19T10:38:18+03:00

Организация не оплатила недоимку по налогам

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В Ртищеве прокуратура арестовала имущество ртищевского хлебозавода.

- ООО «Хлебозавод №1 г. Ртищево» не погасило недоимку по налогам в сумме более 516 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.

Организация в установленный срок не заплатил задолженность. Однако у фирмы есть движимое имущество, которое можно продать в счет погашения долга. Его частично арестовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU