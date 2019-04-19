В Саратове мужчина в возрасте Христа лишил свою подругу самого ценного

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-19T10:37:56+03:00

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Вчера, 18 апреля, полиция Заводского района раскрыла кражу у 45-летней продавщицы.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, после застолья со своим сожителем и знакомым женщина обнаружила, что у нее пропала банковская карта, 18 тыс. рублей и сотовый телефон Honor 7.

По подозрению в краже задержали 33-летнего мужчину, который уже шесть раз сидел в тюрьме.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU