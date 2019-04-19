В Саратове мужчина в возрасте Христа лишил свою подругу самого ценного
Предполагаемого похитителя задержали
Изменить размер текста:
Вчера, 18 апреля, полиция Заводского района раскрыла кражу у 45-летней продавщицы.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, после застолья со своим сожителем и знакомым женщина обнаружила, что у нее пропала банковская карта, 18 тыс. рублей и сотовый телефон Honor 7.
По подозрению в краже задержали 33-летнего мужчину, который уже шесть раз сидел в тюрьме.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU