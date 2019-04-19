Под Саратовом водитель сбил девятилетнего ребенка и уехал
Мальчик шел в ту же сторону, куда ехала машина
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Вчера, 18 апреля, около 20:00 у дома №15 на Первомайской улице поселка Новые Бурасы 28-летний водитель ВАЗ-21099 сбил девятилетнего ребенка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мальчик шел в ту же сторону, куда ехала машина, в одежде без световозвращающих элементов.
Сразу после аварии мужчина покинул место ДТП.
Ребенку оказали медицинскую помощь и отпустили, а лихача поймали сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU