Трех побед в трех матчах добилась юношеская сборная Саратовской области по гандболу

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-19T10:45:06+03:00

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Сборная Саратовской области 18 апреля в Астрахани провела заключительный матч в предварительной группе на финальных играх всероссийских соревнований среди юношей 2005 года рождения против команды Самарской области.

Эта игра должен был выявить победителя группы «Г» и команду, которая в следующий групповой раунд выйдет с набранными очками. Встреча прошла в очень упорной борьбе и ни один из соперников по ходу матча не мог добиться сколько-нибудь весомого преимущества. Первый тайм остался за самарскими гандболистами — 8:9. В начале второго саратовцы завладели инициативой и вышли вперед. Голы обеим командам давались с трудом, о чем свидетельствует небольшое количество заброшенных мячей. За полторы минуты до конца матча наша команда вела в счете с преимуществом в два мяча. Сопернику удалось ответить точным броском, но наши земляки все-таки довели матч до победы 14:13.

В пятницу на турнире выходной день, а в субботу начнется второй групповой раунд, где соперниками нашей команды станут сверстники из Астрахани и Ставрополя (победа над командой Самарской области пойдет в зачет на втором этапе). Также 2 очка в активе команды Астраханской области, которая сегодня была сильнее ставропольских гандболистов 19:17.

ИСТОЧНИК KP.RU