В мясном цеху детской больницы в Саратове отслоился потолок
Прокуратура нашла нарушения в Саратовской областной детской клинической больнице во время проверки.
- Помещение пищеблока находится в ненадлежащем санитарно-техническом состоянии, а потолок в мясном цеху отслоился и отшелушился. Из-за этого кусочки покрытия могли упасть. Также сервизная посуда была побитая, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Кроме того, во время рейда на складе нашлись сухофрукты без маркировки изготовителя.
Прокуратура внесла представление в адрес областного министра здравоохранения. После этого нарушения устранили, а виновных наказали.
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ИСТОЧНИК KP.RU