2019-04-19T10:24:19+03:00
Общество

В мясном цеху детской больницы в Саратове отслоился потолок

Нарушения выявили во время прокурорской проверки
Ольга Муравлёва
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Прокуратура нашла нарушения в Саратовской областной детской клинической больнице во время проверки.

- Помещение пищеблока находится в ненадлежащем санитарно-техническом состоянии, а потолок в мясном цеху отслоился и отшелушился. Из-за этого кусочки покрытия могли упасть. Также сервизная посуда была побитая, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Кроме того, во время рейда на складе нашлись сухофрукты без маркировки изготовителя.

Прокуратура внесла представление в адрес областного министра здравоохранения. После этого нарушения устранили, а виновных наказали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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