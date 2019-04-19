Девушка пострадала в массовой аварии в Саратове
Столкнулись три машины
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Вчера, 18 апреля, в 22:15 напротив дома №26в на улице Шехурдина в Саратове 25-летний водитель ВАЗ-2107 устроил массовую аварию.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, парень выехал на встречную полосу и влетел в Volkswagen, за рулем которого был 30-летний мужчина, и Chrysler под управлением 24-летнего юноши.
В результате ДТП 26-летнюю пассажирку немецкого авто отпустили из медучреждения, а сам виновник аварии попал в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU