В Саратове будут судить нападавшего на женщин разбойника

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-19T10:25:08+03:00

Он украл сумку с продуктами и 100 рублей

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В Заводском районе Саратова ведется расследование по факту нападения на женщин.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, по вечерам безработный мужчина в безлюдных местах нападал на женщин. При этом он угрожал им, в том числе предметами в качестве оружия.

В первом случае он похитил сумку с продуктами на 1 036 рублей, во втором — 100 рублей наличными.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Оно направлено в Заводской районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU