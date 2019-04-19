В Саратове будут судить нападавшего на женщин разбойника
Он украл сумку с продуктами и 100 рублей
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В Заводском районе Саратова ведется расследование по факту нападения на женщин.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, по вечерам безработный мужчина в безлюдных местах нападал на женщин. При этом он угрожал им, в том числе предметами в качестве оружия.
В первом случае он похитил сумку с продуктами на 1 036 рублей, во втором — 100 рублей наличными.
Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Оно направлено в Заводской районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU