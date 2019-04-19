У водителя иномарки в Саратове ДПСники нашли героин

СЕГОДНЯ 09:47 2019-04-19T09:47:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове инспекторы ДПС вчера утром, 18 апреля, остановили иномарку, у 40-летнего водителя которой нашли наркотики.

- Мужчина за рулем Volkswagen Passat попался в 09:55 у дома №116а по проспекту 50 лет Октября. Гражданин ранее уже был судим, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Во время осмотра у него нашли шприц с веществом зеленого цвета. Проведенная экспертиза установила, что это было 0,3 грамма героина.

В отношении злоумышленника возбудили дело и обязали явиться в отдел.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU