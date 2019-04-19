2019-04-19T09:47:43+03:00
Происшествия

У водителя иномарки в Саратове ДПСники нашли героин

В отношении мужчины возбудили дело
Ольга Муравлёва
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В Саратове инспекторы ДПС вчера утром, 18 апреля, остановили иномарку, у 40-летнего водителя которой нашли наркотики.

- Мужчина за рулем Volkswagen Passat попался в 09:55 у дома №116а по проспекту 50 лет Октября. Гражданин ранее уже был судим, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Во время осмотра у него нашли шприц с веществом зеленого цвета. Проведенная экспертиза установила, что это было 0,3 грамма героина.

В отношении злоумышленника возбудили дело и обязали явиться в отдел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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