У водителя иномарки в Саратове ДПСники нашли героин
В отношении мужчины возбудили дело
Изменить размер текста:
В Саратове инспекторы ДПС вчера утром, 18 апреля, остановили иномарку, у 40-летнего водителя которой нашли наркотики.
- Мужчина за рулем Volkswagen Passat попался в 09:55 у дома №116а по проспекту 50 лет Октября. Гражданин ранее уже был судим, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Во время осмотра у него нашли шприц с веществом зеленого цвета. Проведенная экспертиза установила, что это было 0,3 грамма героина.
В отношении злоумышленника возбудили дело и обязали явиться в отдел.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU