В Саратове двое таджиков и три россиянина организовали наркобанду

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-19T09:40:12+03:00

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В Саратове на скамью подсудимых попали четыре члена преступной группировки в возрасте от 25 до 50 лет. Мужчин обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

- Следствие считает, что весной 2018 года житель Таджикистана создал в Саратове группировку, которая хотела сбывать наркотики через закладки. Организатора будут судить отдельно. Его дело выделено в другое производство, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Мужчина пригласил в банду своего 24-летнего соотечественника и троих россиян. Молодой таджик занимался оптовыми партиями, а трое остальных — собирались делать закладки по городу.

Деятельность группировки пресекли сотрудники УНК и ГСУ ГУ МВД региона. У злоумышленников изъяли около 1 кг «синтетики» с примесью героина.

Точку в судьбе несостоявшихся наркодилеров поставит Кировский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU