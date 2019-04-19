В автобусе №2Д в Саратове орудовал карманник
Мужчина украл у женщины телефон
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В Саратове полиция вчера, 18 апреля, нашла подозреваемого в краже телефона в общественном транспорте.
- В отдел 17 апреля обратилась 34-летняя женщина и рассказала, что у нее в автобусе №2 между остановками «16-й квартал» и «поселок Воробьевка» кто-то украл Samsung Galaxy J7, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители возбудили дело и во время отработки скупок и ломбардов нашли 34-летнего мужчину. У него провели обыск, изъяли товарный чек и договор из комиссионки. Злоумышленник признался, ему выписали подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU