В автобусе №2Д в Саратове орудовал карманник

СЕГОДНЯ 09:24 2019-04-19T09:24:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове полиция вчера, 18 апреля, нашла подозреваемого в краже телефона в общественном транспорте.

- В отдел 17 апреля обратилась 34-летняя женщина и рассказала, что у нее в автобусе №2 между остановками «16-й квартал» и «поселок Воробьевка» кто-то украл Samsung Galaxy J7, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили дело и во время отработки скупок и ломбардов нашли 34-летнего мужчину. У него провели обыск, изъяли товарный чек и договор из комиссионки. Злоумышленник признался, ему выписали подписку о невыезде.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU