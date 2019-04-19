Панков о «министре для поцелуев»: Показателем работы должна быть эффективность

СЕГОДНЯ 09:02 2019-04-19T09:09:14+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» опубликовал пост, который озаглавил «Министр для поцелуев».

- Прилетел на родину, в Саратов на региональную неделю. Дважды обрадовался. Что дома. И не поверите, насколько был рад увидеть министра культуры с шикарным букетом и прелестной улыбкой. Конечно, подошел к ней. Она встречала известных артистов, что приехали к нам. Молодец, подумал я. Дарить поцелуи и улыбки кто-то тоже должен. А кто будет крышу крыть в музее Радищева, о чем говорил Володин? Кто проекты готовить для музеев краеведческих? Опять без Минкульта уже не просим денег на ремонт. Но за поцелуями и праздниками Минкультуры уже и проектно-сметную документацию сделать не могут. Вчера был день исторических памятников; министр, думал, посетит наше историческое наследие. А нет. Весна тянет к поцелуям. Может, зря придираюсь. Женщина все же. Но с другой стороны, не было вопросов к инстинктам. Если бы музеи, памятники, объекты исторического наследия видели заботу министра. Если бы работники культуры достойную зарплату получали. Тогда, да — пляшите сколько хотите. Конечно, и уважаемых артистов встречать и целовать надо. Возможно, не министру с такой зарплатой. Как мужчина понимаю ее и поддерживаю. Женщина должна радость дарить. Как налогоплательщик не хочу свои деньги тратить на это. Эффективность работы ведомства — вот показатель работы любого министра. Уж лучше пусть зампред по социалке встречает. Хоть какой-то функционал у нее будет, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU