2019-04-19T09:06:20+03:00
Общество

В Заводском районе бездомных кормят бесплатными обедами

Житель города выразил восхищение благотворителями
Екатерина Семенова
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В Саратове бездомных кормят бесплатно. Фото соцсетиВ Саратове бездомных кормят бесплатно. Фото соцсети
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В Заводском районе Саратова бездомных людей кормят бесплатными обедами.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, пищу бездомным раздают на 20-м квартале.

- Эмоции предельно положительные! Испытывая всевозможные трудности, и отсутствие внимания властей, здесь люди остаются людьми... — написал Илья Петров в группе «Саратов онлайн».

Остальные пользователи соцсети в большинстве своем поддержали восхищение такими людьми, которые занимаются благотворительностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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