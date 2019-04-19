В Заводском районе бездомных кормят бесплатными обедами
Житель города выразил восхищение благотворителями
В Саратове бездомных кормят бесплатно. Фото соцсети
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В Заводском районе Саратова бездомных людей кормят бесплатными обедами.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, пищу бездомным раздают на 20-м квартале.
- Эмоции предельно положительные! Испытывая всевозможные трудности, и отсутствие внимания властей, здесь люди остаются людьми... — написал Илья Петров в группе «Саратов онлайн».
Остальные пользователи соцсети в большинстве своем поддержали восхищение такими людьми, которые занимаются благотворительностью.
ИСТОЧНИК KP.RU