У «Ленты» в Юбилейном ВАЗ-2115 наехал на велосипедиста
Оба транспортных средства ехали в одну сторону
Изменить размер текста:
В районе гипермаркета «Лента» на Усть-Курдюмской улице столкнулись ВАЗ и велосипед.
- Оба транспортных средства ехали в одну сторону. Водитель ВАЗ-2115 по касательной задел велосипедиста, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Бригада Центра медицины катастроф госпитализировала пострадавшего 31-летнего байкера.
На месте также работала ГИБДД.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU