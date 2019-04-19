У «Ленты» в Юбилейном ВАЗ-2115 наехал на велосипедиста

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-19T08:42:01+03:00

Оба транспортных средства ехали в одну сторону

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В районе гипермаркета «Лента» на Усть-Курдюмской улице столкнулись ВАЗ и велосипед.

- Оба транспортных средства ехали в одну сторону. Водитель ВАЗ-2115 по касательной задел велосипедиста, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Бригада Центра медицины катастроф госпитализировала пострадавшего 31-летнего байкера.

На месте также работала ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU