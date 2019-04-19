2019-04-19T08:42:01+03:00
Происшествия

У «Ленты» в Юбилейном ВАЗ-2115 наехал на велосипедиста

Оба транспортных средства ехали в одну сторону
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В районе гипермаркета «Лента» на Усть-Курдюмской улице столкнулись ВАЗ и велосипед.

- Оба транспортных средства ехали в одну сторону. Водитель ВАЗ-2115 по касательной задел велосипедиста, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Бригада Центра медицины катастроф госпитализировала пострадавшего 31-летнего байкера.

На месте также работала ГИБДД.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24