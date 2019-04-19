В Энгельсе задержана торговка оружием
Она продала кастет подростку
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В Энгельсе Саратовской области полиция задержала торговку оружием.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, преступление было совершено в период с 30 ноября по 6 декабря прошлого года.
Неизвестный в Энгельсе продал 16-летнему мальчику кастет. Экспертиза установила, что это оружие ударно-раздробляющего действия, изготовленное промышленным способом.
18 апреля удалось задержать подозреваемую — 44-летнюю женщину. Спецоперация прошла в доме на площади Свободы.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU