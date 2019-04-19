В Энгельсе задержана торговка оружием

СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-19T08:42:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области полиция задержала торговку оружием.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, преступление было совершено в период с 30 ноября по 6 декабря прошлого года.

Неизвестный в Энгельсе продал 16-летнему мальчику кастет. Экспертиза установила, что это оружие ударно-раздробляющего действия, изготовленное промышленным способом.

18 апреля удалось задержать подозреваемую — 44-летнюю женщину. Спецоперация прошла в доме на площади Свободы.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU